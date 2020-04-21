فيفي عبده عن رامز جلال: هرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، تفاصيل برنامجها الجديد "خلي بالك من فيفي" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل على قناة mbc مصر.

وأوضحت فيفي عبر فيديو بث مباشر من خلال خاصة الإستوري بـ"إنستغرام" أن برنامجها يعرض حاليًا بالمغرب والجزائر وهو نوع من المقالب وتم تصويره في "فيلا" بيتها وعدد حلقاته 60 حلقة، ويتضمن حيوانات شرسة مثل الأسود والنمور.

وتحدثت فيفي عبده عن برنامج رامز جلال "مجنون رسمي" وقالت إنها تعمل على برنامج مقالب أيضا: "لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايليني وطايلك".

وكشفت الراقصة المصرية أن المفاجأة هو أنها ستغني باللهجة الغريبة للمرة الأولى، والمخرج هو طارق فهمي.

وفي السياق ذاته، أعلنت أنها ستتخذ إجراءً قانونيًا تجاه مواطنها الفنان رامز جلال؛ لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عبده: "رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع" مضيفة: "رامز ده مجنون فعلًا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا".

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وتابعت: "من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".

وقبل أيام فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها بفيديو صادم ظهرت فيه بدون مساحيق تجميلية وغطاء فوق رأسها على غير عادتها.

وبدت فيفي في الفيديو بملامح مغايرة لصورتها التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها لدرجة أن كثيرين لم يصدقوا أنها هي وآخرين رجحوا أنها مريضة.

وقالت فيفي عبر حسابها بـ"إنستغرام" موجهة حديثها لجمهورها: "طبعا الواحد 24 ساعة بيفضل حاطت الميكاب في الوش بيتعب جدا".

وأضافت: "فكرت أعملكم الفيديو ده من غير مكياچ عشان أريح وشي شوية لأنه بيتعب طبعًا من كتر المكياچ، واللغد بسبب إن الواحد بيخس ويتخن مطرح الاكتئاب، لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب، عن إذنكم بقى أقوم أعمل مكياج، بحبكم أوي".

على الجانب الآخر كان أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.