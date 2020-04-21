شاهد أيتن عامر تشعل "تيك توك" بفيديو قصير

نشرت أيتن عامر فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع "تيك توك"



ظهرت أيتن عامر من سيارتها وهي تحاول التفاعل مع أغنية بشكل ساخر .

يذكر أن كتبت آيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "كلنا معذورين اللى بينزل يشتغل باليومية و بيرمى نفسه فى النار عشان خايف ميلاقيش فلوس أو أكل لعيالة معذور و اللى بينزل غصب عنه يشتغل مع انه ربنا مديله من وسع ومغصوب ينزل و يعرض أهل بيته كلهم للخطر عشان الشغل اللى متكلف ملايين ميقفش برضه معذور".

يشار أن أيتن عامر تجهز لمسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.

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