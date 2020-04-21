رامز جلال يطرح برومو برنامجه "رامز مجنون رسمي" عبر " انستجرام"

طرح الفنان رامز جلال في عيد ميلاده برومو برنامج رامز مجنون رسمي الذي سيعرض في رمضان 2020 من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و علق رامز على الفيديو قائلا :" بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر

برومو #رامز_مجنون_رسمي الرسمي على MBCمصر"

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" هتكسر الدنيا زي كل سنه طبعا ".

وتابعت أخرى قائلة :" رامز انت مسخره و الله ".

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ويحتفل اليوم الفنان رامز جلال بعيد ميلاده الـ 46 وهو أحد النجوم الذين يتحلون بخفة دم عالية، حيث قدم العديد من الأعمال الكوميدية، فضلا عن برامجه التى تعتمد فى الأساس على المقالب

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