تراند اليوم : زكي فطين عبد الوهاب بيدور علي اللي يصرف عليه .. الكورونا شهرت إفلاسه

سيطرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المنشور المثير للجدل للفنان زكي فطين عبد الوهاب، الذي أعلن فيه إفلاسه، بسبب عدم تمكنه من العمل في ظل تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، لضعف مناعته بسبب علاج السرطان.

وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، منشور زكي فطين عبد الوهاب، وانهالت التعليقات بسبب هذا المنشور المؤثر، وأعرب كثيرون عن أمنياتهم بدوام الخير له، وزوال الغمة.

وكان زكي فطين عبد الوهاب، كتب في منشوره على فيسبوك: «انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه “مريم ابو عوف” .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور اقرب للسخريه اخيرا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب ” الكورونا” .. لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات ال “chemo” .. ورجعنا تانى للفلس والخنقه .. ملعون ابو المرض».

يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب تعافى من مرض سرطان الرئة الذي عانى منه على مدار الأشهر الماضية.