تراند اليوم : الداعية فيفي عبده في رمضان .. برنامج جديد لفيفي علي mbc5 – إتفرج

نشرت الفنانة فيفي عبده تتر برنامجها الجديد على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وكتبت عليه معلقة:”ده تتر برنامجى الجديد خلى بالك من فيفي وبكرة إن شاء الله أول حلقة النهاردة كانت أول حلقة على mbc5 الساعة ٩بتوقيت مصر يارب يعجبكم على MBc Masr وكل سنة وانتم طيبين بحبكم”

و شارك محمد البوغه جمهوره فيديو يجمعه بالفنانة فيفي عبده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من كواليس تسجيل تترات برنامج “خلي بالك من فيفي”.

ويشارك محمد البوغه أيضا في موسم رمضان هذا العام بكتابة تتر برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في تكرار للتعاون بينهما حيث كتب له جميع تترات برامج المقالب في الأعوام الماضية، وقدم من قبل عدد من تترات البرامج منها “شكشك شو” للفنان مصطفى خاطر، وكتب لمجموعة من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي على رأسهم راغب علامة، وائل جسار، جنات، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، وصابر الرباعي، وغيرهم.