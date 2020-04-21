تراند اليوم : قعدة البيت وحشة .. شقيق ياسمين عبد العزيز ” بيلقج عليها ” من جديد

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد االعزيز، تعليقا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى صناع الدراما وذلك قبل بدء عرض اعمالهم فى شهر رمضان 2020.

وقال وائل عبد العزيز، في منشوره : “مبروك للكل مسلسلات رمضان ماعدا واحد”

وأثار هذا التعليق حالة من الجدل مرة اخرى وفتح المجال للحديث عن ازمته مع الفنان احمد العوضى بسبب الفنانة ياسمين عبد العزيز وعلاقته بها.

وتلقى وائل عبدالعزيز العديد من التعليقات الساخرة، حيث قال بعضهم: “انا عرفت تقصد مين” وقال البعض الاخر: “المسامح كريم”.

يذكر أن خلافا حادا نشب بين وائل عبد العزيز من جهة وشقيقته وأحمد العوضى من جهة اخرى بسبب علاقتهما سويا والتى انتهت باعتراف كل منهما بحب الاخر.