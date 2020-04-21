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تراند اليوم : أبن الوز عوام .. أول ظهور لوالدة الفنانة ” هيفاء وهبي ” – إتفرج

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فارس طارق 0 تبليغ

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حرصت الفنانة هيفاء وهبى على ممارسة االرياضة فى الحديقة الخاصة بمنزلها بصحبة والدتها فى ظهور نادر لها.

ونشرت هيفاء وهبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر من خلاله رشاقتها فى ممارسة ومساعدتها لوالدتها فى اداء بعض التمرينات المهمة فى ظل حالة الحجر المنزلى.

وعلقت هيفاء وهبى على الفيديو قائلة : “امارس الرياضة اليوم مع والدتى وارشح لكم ان تمارسوا الرياضة مع اهاليكم وخليكوا فى البيت”.

وخرجت هيفاء وهبى من السباق الرمضانى بمسلسلها الجديد “اسود فاتح” بعد توقف تصوير العمل بسبب الحجر المنزلى.

 

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