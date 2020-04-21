تراند اليوم : بسبب الكورونا .. «نتفليكس» أكبر الرابحين في 2020

بينما كانت عملاقة البث الرقمي المشفر «نتفليكس» الأكثر ثباتاً، وواحدة من الشركات الرائدة في الأداء خلال 2020، بسبب زيادة الإقبال عليها بعد اضطرار الملايين حول العالم للبقاء في منازلهم، حذر بعض المحللين من حجم التقدم الأخير للشركة وسرعته.

سهم شركة «نتفليكس» ارتفع بنسبة 40% عن الشهر الماضي، حسبما كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، حيث تم تداوله عند مستويات قياسية، معتبرة أن نتفليكس هي واحدة من أكثر الرابحين في عام 2020، وذلك حسب مؤشرات «S&P 500».

ولفتت الوكالة إلى أن المحللين يحذرون من التقدم السريع لسهم الشركة، حيث كتب محللون أن السؤال الأساسي هو: بكم يتم تسعير أسهمها؟. وفيما منح المحلل جاستن باترسون تقييماً قوياً للأسهم، فإنه توقع أن تكون هناك موجة جديدة من المحفزات، خلال النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من العام المقبل.

لذلك، توقع المحللون أن احتمالات إدخال مزيد من التوسعات خلال الفترة المتبقية من النصف الأول من العام الجاري، تتناقص. لذا، يوصي 7 محللين ببيع «Netflix».

من جانبها، قالت مجلة «جي كيو» الإلكترونية، إن القيمة السوقية لشركة نتفليكس حاليا أصبحت 192.5 مليار دولار، بعدما تمكنت من تحقيق 50 ملياراً خلال 3 أشهر من 2020.