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القبض على شخص داس القرآن بقدميه في السعودية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:51 مساءً - نشر حساب ” أخبار – هام ” على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كشف من خلالها عن قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على شخص اساء للقرآن الكريم .

حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لهذا الشخص إثر قيامه بتوثيق دوسه للقرآن الكريم .

فظهر وهو يكرر دوس القرآن الكريم عدة مرات دون أن يكشف عن دوافعه للقيام بهذا الأمر الذي يخالف القوانين كما أثار غضب المسلمين في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم .

وكانت الجهات الأمنية المختصة قد تلقت الكثير من البلاغات الإلكترونية حول الفيديو وتعالت المطالبات بضرورة القبض على صاحبه .




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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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