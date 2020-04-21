القبض على شخص داس القرآن بقدميه في السعودية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:51 مساءً - نشر حساب ” أخبار السعودية – هام ” على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كشف من خلالها عن قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على شخص اساء للقرآن الكريم .
حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لهذا الشخص إثر قيامه بتوثيق دوسه للقرآن الكريم .
فظهر وهو يكرر دوس القرآن الكريم عدة مرات دون أن يكشف عن دوافعه للقيام بهذا الأمر الذي يخالف القوانين كما أثار غضب المسلمين في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم .
وكانت الجهات الأمنية المختصة قد تلقت الكثير من البلاغات الإلكترونية حول الفيديو وتعالت المطالبات بضرورة القبض على صاحبه .
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