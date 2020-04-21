شاهد .. شوارع مدينة عدن تغرق بسبب السيول

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:51 مساءً - تعرضت مدينة ” عدن ” اليمنية إلى سيول جارفة اليوم الثلاثاء بعد سقوط أمطار غزيرة نتيجة مرور منخفض جوي . والتي تسببت في غرق شوارع بأكملها والعديد من المناطق السكنية والمحلات التجارية التي لحق بها أضرارا مادية كبيرة . كما تسببت السيول بشلل في خدمات الكهرباء والماء وقطع الطرقات . وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر بها السيول الغزيرة وهي تجرف في طريقها السيارات وتحاصر العشرات من المنازل وتهدمها .

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