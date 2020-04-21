شريف منير : ” نفسي انام واصحى ملاقيش السوشيال ميديا “

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:51 مساءً - نشر الفنان المصري ” شريف منير ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أبدى من خلالها عن رأيه في مواقع التواصل الإجتماعي وعن ما تسبب به من مساوئ للمجتمع وللأسر .
فكتب في تعليقه عليها : ” أكبر خطر ممكن يواجه العالم كله السوشيال ميديا .. اللي سماها تواصل إجتماعي دة كداب لأنها بتفرق مش بتربط بين الناس ” .
وتابع : ” فككت الأسر عن بعضها .. زادت الكراهية وانهيار الأخلاق .. نفسي أنام وأصحي ملاقيش السوشيال ميديا ” .
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