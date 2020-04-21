وفاة مخرج أفلام ” توم وجيري ” عن عمر يناهز ال 95 عاما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:51 مساءً - توفى مخرج أفلام الرسوم المتحركة الشهير ” جين ديتش ” عن عمر يناهز ال 95 عاما .

بدأ جين ديتش رحلته الفنية في فترة الخمسينيات وأخرج واحد من أشهر الأفلام في السينما وهو فيلم أليس في بلاد العجائب .

وكان جين ديتش قد أخرج 13 حلقة من كارتون الأطفال الشهير ” توم وجيري ” وبعضا من حلقات سلسلة ” باباي ” الكرتونية أيضا .

وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1960 عن فيلمه ” مونرو ” الذي يدور عن فتى صغير تم اختياره عن طريق الخطأ للانضمام للجيش .

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وتداول رواد مواقع التواصل صورة للمخرج الراحل وهو في الحجر الصحي مع زوجته في شقته في مدينة براغ التشيكية قبل وفاته .

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status Thanks sir for making our childhood awesome 😞#RIPGeneDeitch (1924-2020)💔🙏#TomandJerry #popeye ❤ pic.twitter.com/bUawluAwKx — ѕhívαm ѕrívαѕtαv🇮🇳 (@Shivammanshu) April 20, 2020

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