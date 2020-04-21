لوسى تطارد دنيا سمير غانم لهذا السبب !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:51 مساءً - تشارك الفنانة “دنيا سميرغانم” مع الفنانة الإستعراضية “لوسي” بطولة فيلم جديد بعنوان “تسليم أهالي” حيث تقوم لوسي بمطاردة دنيا ضمن سياق الأحداث وذلك بسبب علاقاتها العاطفية مع أبنها الوحيد الذي يجسد دوره “هشام ماجد”، فيضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى .

ويُذكر أن فيلم “تسليم أهالي” يسجل البطولة المطلقة الأولى لـ دنيا سمير غانم بعدما قدمت عديد من البطولات فى الدراما التليفزيونية والسينمائية خلال مشوارها الفنى، ويشاركها بطولة الفيلم إلي جانب لوسي وهشام ماجد نخبة من النجوم والفنانين منهم بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم سمير غانم وايمى سمير غانم وآخرين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة لوسى مسلسل “البيت الكبير 3” الذى يعرض حالياً على القنوات الفضائية، حيث تدور أحداثه حول صراع في عالم الثأر والميراث لأحدي العائلات في صعيد مصر.