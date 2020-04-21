صراخ وشتائم ورعب في برومو «رامز مجنون رسمي» لرامز جلال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت مجموعة قنوات mbc، البرومو الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال، والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، والذي يعد هو الأخطر في مشوار رامز جلال في المقالب.

ظهر في البرومو ضحايا رامز جلال وهم كل من: ياسمين صبري وغادة عادل وعلي معلول وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمود كهربا، وبدرية طلبة وريهام عبد الغفور، وبسمة ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي إسماعيل وطارق حامد وعبد الباسط حمودة، وأروى جودة، وحمو بيكا، وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري وأبو المعاطي زكي.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على “كرسي الاعتراف” التي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

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بداية المقلب يتم وضع المتسابق على “كرسي الاعتراف” التي يتم خداع الضيف بها وتبدأ أروى في توجيه الأسئلة له لبعض الوقت وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

ويستمر اللقاء وخلاله يبدأ رامز في صناعة المقالب بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة، ويغادر الضيف الاستوديو ليفاجأه بمقلب جديد، ويستخدم مجموعة من المقالب الموجودة في “الملاهي” ويصل الأمر لذروته مع استخدامه لحيوانات مخيفة.

ويظهر الفيديو رعب النجوم وخوفهم والشتائم التي يوجهونها لرامز جلال.