مادونا تستعيد ذكريات أول ألبوم غنائي لها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
حرصت المطربة والنجمة الأمريكية مادونا، على نشر صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.
الغلاف الذي نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف.
وكانت النجمة العالمية مادونا، قد فاجأت جمهورها ومتابعيها منذ أسابيع، بفيديو غريب، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام “البانيو”، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره فى البشرية.
النجمة العالمية قالت فى المقطع الذى نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام” “كورونا لا تهتم بمدى ثرائك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هى القصص المدهشة التى يمكنك أن ترويها.
وتابعت النجمة العالمية مادونا: إنه المعادل العظيم، والفظيع فى الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين”، بحسب ما ذكر موقع thewrap.
وكانت مادونا قد ألغيت حفله فى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ذكرت جريدة Us Today، أن المطربة مادونا التي تبلغ من العمر 61 عاما، ألغيت حفلاتها حيث حذرت فرنسا إقامة الفعاليات التي يزيد فيها الأعداد عن ألف فرد، والتي كان المقرر لها 11 مارس الماضى.
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