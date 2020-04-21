نقيب الممثلين يعتذر لجيش مصر الأبيض بسبب فيلم «يوم وليلة» ويدافع عن درة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن جيش مصر الأبيض يقاتلون في الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كافة في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: “كل التقدير لجيش مصر الأبيض وهم فوق الرأس.. وأنا بتعذر لهم عما حدث من رد فعل بشأن فيلم يوم وليلة ونقدر الدور العظيم الذي يقومون به”.

وتابع، أن التناول الفني لا يسئ للفنان مطلقاً عندما يقوم بدور شخصية منحرفة تمامًا كما أنه لا يسئ إلى أي فئة أو شريحة من المجتمع، موضحاً أن فيلم “يوم وليلة” المسئولية فيه تقع على عاتق الرقابة على المصنفات التي أجازت هذا العمل بالإضافة إلى أن كان به شيء يغضب البعض يسأل عنها صناع الفيلم والرقابة والمصنفات وليس الممثل الذي يؤدى دوره فقط.

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وأكد أن الرقابة أجازة العمل وطرح للعرض، معاتباً من وصف دور الفنانة درة في العمل الفني بـ”قذر”، وتابع:”أنتم الملائكة لا تستخدمون هذه العبارات”.

في الوقت نفسه قالت الفنانة درة، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن مبررات العاملين في المنظومة الطبية تجاه فيلم “يوم وليلة”، له كل التقدير والاحترام، مشددة على أن دورها في الفيلم لا يسئ مطلقاً ودور الفن أن يقدم السلبيات والإيجابيات، مشددة على أن العمل نفذ من عامان وطرح في دور العرض، ولكن نزوله على اليوتيوب في الوقت الراهن ليس من مسئولية الفنان أو الممثل،مضيفة: “أنتم فوق رأسنا من فوق ونقدركم ونحترمكم جداً ..ولازم نبطل نغضب من الحاجات دي ..أي مهنة فيها ده وده “.

وتابعت، ملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم منا كل التقدير والاحترام، و الممثل دوره يؤدى شخصية من وحى المؤلف، ولسنا مسئولين عن توقيت نزوله على اليوتيوب.

وأكدت الفنانة درة، أن هناك أعمال فنية كثيرة طرحت في السابق وتناولت العاملين بالمنظومة الصحية، ولابد أن نبتعد عن فكرة التعميم كون الجيش الأبيض معروف بتضحياته حتى قبل أزمة كورونا، وعن دورها قالت: “دوري في الفيلم يعبر عن سيدة تعول طفلان ومعدومة وفقيرة جداً تجعلها تفعل أشياء خطأ من أجل أن تنفق على أسرتها”.