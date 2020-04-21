كيف ردّ الشاب خالد على إشاعة وفاته بكورونا؟

Apr 21, 2020
قبل أيام استفاق العالم العربي على إشاعة وفاة نجم الراي الجزائري الشاب خالد بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، إلا ان هذا الخبر الذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل نفاه مصدر مقرب من “خالد”.
قبل ساعات، أطل الشاب خالد في لقاء له عبر “سكايب”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث لفت إلى أنه ملتزم بالحجر المنزلي ويتبع كافة إجراءات الوقاية الاحترازية التي اعلنتها وزارة الصحة. مضيفاً أنه لم يحزن عندما تداول البعض خبر وفاته بفيروس كورونا، وتابع: “من زمان يقولوا خالد مات في صدام سيارة وغيرها وكنت أرى هذه الحاجات بشكل عادي.. العالم أصيب بمحنة ومن المعيب أي أحد ينال من أخيه بهذا الشكل”، مشدداً الى أنه لا يفضل أن يتدخل أحد في حياته الشخصية.
وكشف الشاب خالد الى أنه يعمل على ألبوم جديد حالياً من المنزل.
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