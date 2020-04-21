أسيل عمران في لحظة مؤثرة خلال حديثها عن وفاة مولودها

Apr 21, 2020
لم تستطع الفنانة السعودية أسيل عمران، ان تتمالك نفسها وبكت متأثرة خلال حديثها ضمن برنامج “دبي كروز” عن وفاة ابنها “الوليد” بعد ولادته بشهرين فقط وقالت: “وفاة ابني كسرني وشرخني أنا، ولم يشرخ العلاقة مع خالد الشاعر واوجعتني كثيراً وهذه من الأشياء التي عندما أتذكرها أفتخر بنفسي كثيراً لأنني جرحت كثيراً قبل ان اقف من جديد على رجلي”.
وحول انفصالها عن زوجها الاعلامي البحريني خالد الشاعر، اكدت أسيل عمران إنها انفصلت عنه فور أحساسها انها تريد الانفصال.
نشير ان خالد واسيل كانا قد اعلنا بالتزامن مع بعضهما انفصالهما رسمياً عام 2016 على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالا “بعد كثرة الحديث عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية، نود الإعلان عن الطلاق رسمياً، مع الاحتفاظ بالود والاحترام اللذين تميزت بهما علاقتنا دائماً”.
نذكر ان خالد الشاعر متزوج حالياً من الإعلامية نور ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ.
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