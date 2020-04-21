تمديد الموعد النهائي للمشاركة في منصة الشارقة للأفلام

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"الخليج 365" من بيروت: مددت مؤسسة الشارقة للفنون الموعد النهائي المتاح أمام صنّاع الأفلام للمشاركة في نسخة هذا العام من المهرجان السينمائي السنوي "منصة الشارقة للأفلام" المقرر إقامته في 14 إلى 21 نوفمبر 2020، والذي يستقبل الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية.

من خلال توفير منصة مؤثرة لصنّاع الأفلام الطموحين والمكرسين، والمنتجين والنقاد والطلاب، يتألف برنامج منصة الشارقة للأفلام من برنامج أفلام مقيّمة، بما في ذلك الأفلام التي حصلت على منحة المؤسسة لإنتاج الأفلام القصيرة، وبرنامج عام من الجلسات النقاشية وورش العمل. تعتبر جميع الأفلام المختارة للعرض في المهرجان مرشحة تلقائياً للفوز بجوائز لجنة التحكيم، والتي سيتم الإعلان عنها في ختام المهرجان. تقام عروض منصة الشارقة للأفلام في المنطقة التراثية بالشارقة، وسينما سراب المدينة في الهواء الطلق، والمباني الفنية في ساحة المريجة، وأماكن أخرى في مدينة الشارقة.

الموعد النهائي الجديد لتقديم الطلبات هو 10 مايو 2020.

هذه الدعوة مفتوحة أمام المتقدمين المحليين والدوليين. سيتم إبلاغ المتقدمين الذين تختار أفلامهم عن طريق البريد الإلكتروني.



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