شبكة OSN تكشف عن قائمة أفلام شهر مايو

"الخليج 365" من بيروت: كشفت OSN، عن قائمة من الأفلام المميزة التي ستُبثّ على قناة OSN Movies First على مدار شهر مايو، حيث سيتم عرض العديد من الأفلام الرائعة، ابتداءً بفيلم الدراما التاريخي الحائز على جوائز Downtown Abbey، والفيلم الذي حقق مبيعات كبيرة على شباك التذاكر Abominable، وصولاً إلى فيلم الرعب والتشويق The Witch in the Window.

وعلاوةً على ذلك، ستعرض قناة OSN Movies مجموعة من أفلام النجم دوين جونسون الملقب بـ ذا روك على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بما في ذلك فيلم Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw وBaywatch.

ويبرز من بين محتوى شهر مايو فيلم التشويق والإثارة The Ballad of Lefty الذي سيُتاح عرضه يوم الخميس 7 مايو، وهو من بطولة بيل بولمان وستيفن ألان سيدر وبيتر فوندا الحائز على جائزة جولدن جلوب، ويروي قصة راعي البقر ليفتي براون الذي يشهد جريمة قتل صديقه المقرّب السيناتور إدوارد جونسون، وتبدأ الأحداث عندما يبدأ بالبحث عن المجرمين للانتقام من قاتلي صديقه.

أما بالنسبة لعشّاق أفلام الرعب، سيتم عرض فيلم The Witch in the Window يوم الخميس 14 مايو، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يحضِر سايمون ابنه فين البالغ من العمر اثني عشر عاماً إلى ريف فيرمونت للمساعدة في ترميم منزل قديم حيث يواجهان الشبح الشرير لمالكة المزرعة السابقة ليديا التي تزداد قوةً مع كل عملية إصلاح يُجرونها على المنزل. الفيلم من بطولة أريجا باريكيس وأليكس درابر وتشارلي تاكر.

كما سيُعرض الفيلم الرومانسي The Sun Is Also a Star من بطولة يارا شهيدي وآناي لي وتشارلز ميلتون، والمُقتبس عن رواية تروي قصة شاب في كليّة الطب يقع في غرام شابة عاركتها الحياة ولم تعد تؤمن بالحب، وسيتم عرضه لأول مرة يوم الجمعة 15 مايو.

ومن بين الأفلام الحصرية التي لا بُد من مشاهدتها والمُقرر عرضها على الشبكة خلال شهر مايو فيلم Rememory، الذي يروي قصة جوردون الذي يخترع آلة تسمح بمشاهدة الذكريات كما كانت عليه بالضبط، إلا أنه يموت في مكتبه في ظروف غامضة. ويحاول سام التحقيق في موت جوردون وكشف ما إذا كانت جريمة قتل مُستعيناً بآلة الذاكرة التي يقترضها من زوجة جوردون، ليبدأ بعدها البحث في ذكريات جميع الأشخاص المُشتبَهين. الفيلم من بطولة مات إيليس وجوردانا لارجي وأنتون يلشين وبيتر دينكلاج الحائز على جائزة إيمي، وسيُعرض يوم الخميس 21 مايو.

ولمحبي الدراما التاريخية، سيتم عرض فيلم Downton Abbey يوم الجمعة الموافق 22 مايو، وهو من بطولة ماثيو جوود وميشيل دوكري وماجي سميث الحائزة على جائزتي أوسكار، وتدور أحداث الفيلم في أوائل القرن العشرين، ويروي حياة عائلة كرولي الثريّة التي تعيش في قصر ضخم في الريف الإنجليزي.

وتقدم شبكة OSN الشهر القادم فيلم الأكشن والتشويق الأمريكي البريطاني Final Score من بطولة ديف باتيستا ومارتين فورد ونجم هوليوود المحبوب بيرس بروزنان، حيث سيتم عرضه يوم الخميس 28 مايو. وتبدأ القصة مع الجندي السابق مايكل نوكس عندما تختطف مجموعة إرهابية ابنة أخيه أثناء مباراة لكرة القدم، ويسعى بعدها لمواجهتهم لوحده مستعيناً بمهاراته القتالية لينقذ ابنة أخيه ويمنع حدوث دمار شامل.

وتخصّ OSN العائلة بساعاتٍ من الترفيه أثناء بقائهم في المنزل مع أفلامLeo Da Vinci: Mission Mona وAbominable وفيلم Togo من إنتاجات Disney+ الأصلية.

أبرز الأفلام على قناة OSN Movies First خلال شهر مايو:

• (Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa (2018 - يوم الجمعة 1 مايو، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات/ 9 مساءً بتوقيت السعودية.

• (The Ballad of Lefty Brown (2017 - يوم الخميس 7 مايو، الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات/ 10 مساءً بتوقيت السعودية.

• (Togo (2019 - يوم الجمعة 8 مايو، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات/ 9 مساءً بتوقيت السعودية.

• (The Witch in The Window (2018 - يوم الخميس 14 مايو، الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات/ 10 مساءً بتوقيت السعودية.

• (The Sun Is Also a Star (2019 - يوم الجمعة 15 مايو، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات/ 9 مساءً بتوقيت السعودية.

• (Rememory (2017 - يوم الخميس 21 مايو، الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات/ 10 مساءً بتوقيت السعودية.

• (Downton Abbey (2019 - يوم الجمعة 22 مايو، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات/ 9 مساءً بتوقيت السعودية.

• (Final Score (2018 - يوم الخميس 28 مايو، الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات/ 10 مساءً بتوقيت السعودية.

• (Abominable (2019 - يوم الجمعة 29 مايو، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات/ 9 مساءً بتوقيت السعودية.

وتتضمن قائمة أفلام النجم ذا روك على قناة OSN Movies:

• Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

• Skyscraper (2018)

• Baywatch (2017)

• Fighting with My Family (2019)

• Race to Witch Mountain (2009)

• Doom (2005)