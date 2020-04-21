كرتون نتورك تطلق التطبيق المجاني GameBox لترفيه الأطفال في المنازل

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت كرتون نتورك تطبيق GameBox الذي يتيح للأطفال الاستمتاع بأفضل ألعاب كرتون نتورك على أجهزتهم.

التطبيق مجاني يمكن تحميله من متجر التطبيقات متجر التطبيقات App Store وGoogle Playعبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يعد GameBox صندوق ألعاب افتراضي يهدف إلى ترفيه وإسعاد الأطفال خلال فترة الحجر المنزلي الوقائي عبر المنطقة ويوفر التطبيق سلسة من أفضل ألعاب HTML5 من بين أكثر العروض المحبوبة على قناة كرتون نتورك، بما في ذلك بن 10 و عالم غامبول المدهش و آبل وأنيون و أبطال التايتنز إنطلقوا بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة أبرزها بن 10 (لعبة إنقاذ العالم) و الكتاب السنوي لعالم غامبول المدهش.

وما يميز هذا التطبيق هو أن الأطفال يستطيعون إما اللعب عبر الإنترنت أو تحميل ألعابهم المفضلة على أجهزتهم بشكل مسبق حيث يكون ذلك مناسباً، ومن ثم يمكن تشغيل الألعاب في وضع عدم الاتصال بصرف النظر عن الوقت أو المكان، وهي ميزة مفيدة جداً لا سيما عندما يكون هناك قيود على النطاق الترددي أو لا توجد شبكة Wi-Fi.

جدير بالذكر أنه تم تصميم المحتوى لجذب الأطفال من كل مكان؛ حيث يركز المحتوى على الإثارة والمغامرة والسباق وكرة القدم. هذا ويتوفر تطبيق Gamebox باللغتين العربية والإنكليزية

وتمثل، كرتون نتورك، الرائدة في إنتاج المحتوى للأطفال حول العالم، موطن لألعاب الكرتون المفضلة لدى الأطفال، والتي يمكن الوصول إليها عبر منصات متعددة. ومن خلال قناة كرتون نتورك عبر منصة اليوتيوب، فيمكن للأطفال مشاهدة حلقات كاملة من برامجهم المفضلة مثل آبل وأنيون و فتيات القوة وبن 10 وعالم غامبول المدهش؛ كما يشمل الموقع الإلكتروني لكرتون نتورك كافة أفضل العروض المفضلة بالإضافة إلى مئات الألعاب التي يمكن الاستمتاع باللعب بها عبر الإنترنت مثل ألعاب المغامرات والألغاز والاختبارات والأنشطة والألعاب الرياضية.

