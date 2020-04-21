شكرا لقرائتكم خبر عن بين يومين و4 سنوات..لماذا احتار الباحثون فى تاريخ ميلاد فريد الأطرش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير العديد من المصادر إلى أن اليوم الموافق 21 ابريل يوافق ذكرى ميلاد الفنان الكبير فريد الأطرش، الذى اختلف الباحثون فى شئون الموسيقى والفن حول تاريخ ميلاده.

وذكر موقع ويكيبديا الشهير والذى يتناقل عنه الكثيرون تواريخ الميلاد والوفاة الخاصة بالشخصيات العامة والمشاهير أن تاريخ ميلاد فريد الأطرش هو 21 إبريل الموافق 1910، بينما اختلفت المصادر حول تاريخ ميلاد الموسيقار فريد الأطرش بين 4 تواريخ ، فتذكر المصادر أنه ولد فى 21 إبريل ولكنهم يختلفون حول سنة ميلاده بين عام 1910 ، 1912، 1915، 1917 .

وعن تاريخ ميلاد الموسيقار قال المؤرخ الفنى نعيم المامون جامع تراث الفنان فريد الأطرش أن الفنان الكبير ذكر فى بعض التسجيلات الصوتية أنه من مواليد عام 1917، بينما قال صديقه ومحاميه محمود لطفي أن فريد نفسه لا يعرف تاريخ ولا سنة ميلاده،مؤكدا أن فريد لم يكن يحتفل بعيد ميلاده.

وأوضح المامون أنه يستبعد عام 1910، لأن أباه فهد فرحان الأطرش تزوّج أمّه علياء حسين المنذر عام 1909، فأنجبت له خمسة أبناء ، ثلاثة ذكور أوّلهم فؤاد ، وأنور الذى توفّي قبل هجرة الأسرة إلى مصر عام 1923، ثم فريد، وبعده آمال "أسمهان" الّتي ولدت عام 1917، وليس كما يزعم البعض بأنّها من مواليد 1912، مشيراً إلى أنه كان هناك طفلة أخرى-لعلّها بكر الأسرة- اسمها وداد توفّيت هي الأخرى عام 1918 قبل هجرة الأسرة إلى مصر.

وبناء على ذلك يرى المامون أنه من المعقول والمنطقيّ أن يكون فريد الأطرش من مواليد 1915 إذا كان رابع إخوته.

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وأهدانا المؤرخ الفنى صورة للفنان الكبير مع أسرته وهو طفل يظهر فيها فارق السّنّ بين فريد الذى ظهر فى الصورة مرتديا كوفيّة وبين وشقيقه فؤاد االذى ظهر بالطربوش .

صورة نادرة فى طفولة فريد الاطرش مهداة من المؤرخ الفنى نعيم المامون

وأشار المامون إلى إن منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة «اليونيسكو»، خلال مجلسها التّنفيذيّ بتاريخ 9 سبتمبر 2013، دعمت طلباً تقدّمت به الجمهوريّة العربيّة السّوريّة لجعل عام 2015 سنة للاحتفال بالذّكرى المئويّة لميلاد الموسيقار فريد الأطرش ، مرجحا أن يكون يوم ميلاد الأطرش18 أكتوبر وليس 21 أبريل، وذلك لأن فريد الأطرش كما صرّحت والدته ولد يوم عيد الأضحى، وهذا التاريخ يوافق يوم 10 ذي الحجّة من عام 1333 في بعض بلدان الشّرق العربيّ بحسب التّقويم الهجريّ.

ورغم الاختلاف حول تاريخ ميلاد فريد الأطرش تبقى سنوات العمر أقل بكثير من مقدار ما قدمه الموسيقار للفن والموسيقى من إبداعات عاشت وستعيش عصورا وأجيالا وسنوات لا حصر لها.