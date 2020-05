شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تشعر بالفخر الشديد بعد حفل "One World"..ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشعر النجمة العالمية ليدي جاجا التي ساعدت في رعاية حملة جمع التبرعات في المنزل من خلال "One World: Together At Home"، بالفخرالشديد بهذا الحدث الفني الضخم، الذي ساعد في جمع الأموال لمحاربة جائحة فيروس كورونا "covid19".

كتب ليدي جاجا على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" تويتر" "شكرا لكم من صميم قلبي على مشاهدة #TogetherAtHome والمشاركة في لحظة من "العطف العالمي" مع بعضنا البعض ونشر النوايا الإيجابية والمحبة .. نحن نحبكم ".



تويته ليدي جاجا

و كان قد شارك في "One World: Together At Home" عدد هائل من نجوم العالم الذين قدموا عدد من الاستعراضات الغنائية، ومن أبرزهم السير بول مكارتني والنجمة العالمية تايلور سويفت والسيرالتون جون كما شاركت أيضا النجمة العالمية ليزو وسيلين ديون وجون ليجاند وسام سميث وغيرهم .

كما ظهرت بالحدث كـ" مفاجأة" مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام ، أيضا من المفاجآت التي ظهرت للعالم خلال هذا الحدث الفني الخيري الضخم هي النجمة العالمية نيكول كيدمان التي فاجأت زوجها المغني الشهير كيث أوربان في نهاية الاغنية التي قدمها ثم قبلت رأسه .