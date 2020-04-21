شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ 94 .. من كانت الأفضل فى تجسيد شخصية الملكة إليزابيث ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المتأمل فى الأفلام السينمائية التاريخية التى تتناول حياة الملوك وسيرهم سيجدها قليلة جدا ومن هؤلاء سيرة الملكة إِلِيزَابِيث الثَّانِية الملكة الدستورية لستة عشر دولة والمولودة في 21 ابريل عام 1926 والتي تحتفل اليوم بعامها الـ 94 وجسدت شخصية الملكة إليزابيث الكثير من النجمات ولكن من منهن كانت الأفضل و كانت الأقرب شكلا وموضوعا لملكة إنجلترا هذا ما سنعرضه في السطور التالية ..



هؤلاء جسدن حياة الملكة إليزابيث

يأتي فيلم The Queen في مقدمة الأفلام التي تناولت جانبا من حياة الملكة إيزابيث حيث ركز الفيلم علي الأحداث المتلاحقة بعد وفاة الأميرة ديانا وأجادت النجمة هيلين ميرين تجسيد الدور شكلا وأداءً حتى تكاد تشعر أنها نسخة سينمائية من الملكة إليزابيث الحقيقية ورشحت للعديد من الجوائز بسبب هذا الدور وحصلت على أكثر من جائزة منهم جائزتي الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل ممثلة والفيلم من إخراج ستيفن فريرز .

قدمت النجمة Sarah Gadon شخصية الملكة إليزابيث الثانية في فيلم A Royal Night Out والفيلم دار حول يوم السابع من مايو عام 1945، وهو يوم النصر الأوروبي الذي قبلت فيه قوات الحلفاء على نحو رسمي الاستسلام الكامل وغير المشروط (لألمانيا) النازية بعد هزيمتها القاسية خلال الحرب العالمية الثانية.



Sarah Gadon in A Royal Night Out (2015)

انضمت الاميرة اليزابيث التى أصبحت بعد ذلك الملكة الى شقيقتها (مارجريت) للمشاركة في الاحتفالات التي عمت البلاد في ظل ظروف مليئة بالإثارة والمخاطر والحب والفيلم انتاج عام 2015 من اخراج جوليان جارولد، وتأليف تريفور دي سيلفا، و بطولة إميلي واتسون، روبرت ايفيريت.

كما قدمت النجمة العالمية Penelope Wilton شخصية الملكة إيزابيث في فيلم The BFG عام 2016 من إخراج ستيفن سبيلبرج، وتأليف رولد دال وميليسا ماسيسون، وبطولة بيل هادير، ريبيكا هول، بينيلوبى ويلتون، مارك رايلانس، روبى بانهايل، جيمنى كليمنت.

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Penelope Wilton in The BFG تجسد شخصية الملكة اليزابيث

والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويحكي قصة عمالقة يقومون بإلتهام الأطفال و يقوم الجيش البريطاني بقتلهم و في النهاية تظهر فتاة تدعي صوفي على أحد النوافذ، تتجه صوفي و العملاق إلى قصر بيكنهام حيث توجد الملكة و يبعثون الكابوس لتستيقظ الملكة و تجد " صوفي مع خادمتها ماري، هنا تشرح صوفي لماري و الملكة الأمر هي و العملاق، و تقوم الملكة بامر الجنود للقضاء على أكلي اللحوم.

Claire Foy قدمت أيضا شخصية الملكة إيزابيث الثانية في مسلسل The Crown وهو ملحمة درامية ملكية عن حياة إليزابيث الثانية وناقش المسلسل مواقفها خلال السنوات الأولى من حكم الملكة بداية من التتويج، مرورا بالتضحية بالزواج المتوقّع بين شقيقتها الأميرة مارغريت (فانيسا كيربي) وقائد المجموعة بيتر تاونسند (بن مايلز)، وسعادتها، وبين أوامر الكنيسة، والفترة الضبابية في لندن في عام 1952 التي أنهت مسيرة تشرشل السياسية.

وللحق ابدعت كلير فوي في هذا العمل حتي أن الملكة نفسها أشادت بالعمل واقتنصت العمل لقب أفضل مسلسل فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، كما فازت بطلة المسلسل كلير فوي، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.



Claire Foy في شخصية الملكة اليزابيث

Helena Bonham Carter قدمت دور الملكة إليزابيث في فيلم (The King's Speech) وهو فيلم دراما تاريخي بريطاني من إنتاج عام 2010، إخراج توم هوبر، وبطولة كولين فيرث وهيلينا بونهام كارتر وجيفري راش ومايكل جامبون وغاي بيرس. الفيلم فاز بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو 2010، وفاز بأربع جوائز أوسكار من أصل 12 من بينها للأفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي لكولين فيرث.