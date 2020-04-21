شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يروج لمسلسله "عمر ودياب": يومين هتولع نار و هتبقى دمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الفنان على ربيع، لمسلسله الجديد "عمر و دياب"، قبل يومين من إنطلاق سباق دراما رمضان 2020، وكتب ربيع عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" يومين بأمر الله ونتفرج انتظرونا مسلسل عمرودياب علي قناه أون والحياة علي ربيع و مصطفى خاطر هتولع نار هتبقى دمار".

وكان المنتج الكبير تامر مرسى، طرح البرومو الرسمى لمسلسل "عمر ودياب" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر، وأعلن عن عرضه على قناتى on والحياة فى شهر رمضان المقبل، وتضمن البرومو العديد من المواقف الكوميدية ومعاناة بطلى العمل بسبب وصولات الأمانة حيث عليهم 24 وصل أمانة وهو ما يجعلهم يعملان فى وظائف مختلفة.

مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

Advertisements

وعرض لمصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، أما على ربيع فعرض له فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان.