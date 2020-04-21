شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي مع نور من كواليس "البرنس": مع بطلتى القمر.. وترد: شكرا على كل شئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامى صورة جديدة من كواليس مسلسل "البرنس"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مع النجمة نور اللبنانية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" مع بطلة مسلسلي القمر نور ، مسلسل البرنس رمضان 2020"، كما ردت عليه نور فى التعليقات قائلة :"شكرا علي كل شئ".



محمد سامى ونور

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يشار إلى أن المخرج محمد سامى انتهى من تصوير أخر مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور سامى أخرمشاهد العمل والتي تعد مشاهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التي سبقت الزفاف عدة مشاهد في منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، وروجينا، محمد علاء جمايكا، وأخرون.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.