شكرا لقرائتكم خبر عن BBC Radio يطلق "أغنية خيرية" تجمع نجوم الغناء أبرزهم دوا ليبا وأورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC Radio 1" عن إطلاق أغنية من أجل الخير، تدور حول "فيروس كورونا covid19"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم العالم، ووفقا للمنتج فريزر تي سميث سيشارك بالأغنية عدد كبير من المغنيات من أنواع الموسيقي المختلفة سواء بوب أو راب أو هيب هوب، وأبرز هؤلاء النجوم هي المغنية الشهيرة دوا ليبا البالغة من العمر (24 عاما) التي استطاعت تحقيق شعبية جارفة حول العالم، واستطاعت ان تتحول لواحدة ابرز نجوم الغناء في وقت قصير.



دوا ليبا دوا ليبا

كما يشارك أيضا بالعمل النجمة العالمية ريتا أورا ويشارك أيضا كريس مارتن، إضافة الي النجمة العالمية جولدينج، وغيرهم الكثيرين.

وأشار موقع "جارديان" أن كل أرباح الاغنية من streams ستذهب إلى الأطفال المحتاجين ولمساعدة البريطانيين المتضررين من أزمة كورونا.

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ريتا اورا ريتا اورا

يذكر أن بالرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا صراع ومشكلات مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو "Nostalgia Future"، بدءا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفا من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي أنه تم تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لاطلاقه رسميا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) تحصد الكثير من النجاحات بالالبوم الجديد، وآخر النجاحات التي حققها "Nostalgia Future" هو احتلال الالبوم المركز الأول في أستراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني "national chart"، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن ابرزها "بيلبورد" و"نويز".