شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تسخر من كورونا بوضع "كمامة" على صورتها في ألبوم قديم.. شاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة العالمية مادونا، ذكريات أول ألبوم لها يعود إلى ثمانينات القرن الماضي بطريقة طريفة، حيث نشرت مادونا صورة الألبوم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وأجرت مادونا بعض التعديلات على بوستر صورة الألبوم بوضع كمامة على وجهها كطريقة طريفة للتفاعل مع الحدث الأبرز في العالم الآن وهو فيروس كورونا المستجد، وعلقت قائلة: " لا شيء يقارن لأول مرة .. غلاف الألبوم الأول".

وفي وقت سابق، شاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها ومتابعيها بفيديو غريب، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام "البانيو"، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره فى البشرية.



مادونا بالكمامة

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وقالت مادونا فى المقطع الذى نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام" "كورونا لا تهتم بمدى ثراءك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هى القصص المدهشة التى يمكنك أن ترويها".

وتابعت مادونا "إنه المعادل العظيم، والفظيع فى الأمرهو أنه جعلنا جميعًا متساوين"، بحسب ما ذكر موقع thewrap.

وكانت مادونا قد ألغيت حفلها فى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ذكرت جريدة Us Today، أن المطربة مادونا التي تبلغ من العمر 61 عاما، ألغيت حفلاتها حيث حذرت فرنسا إقامة الفعاليات التي يزيد فيها الأعداد عن ألف فرد، والتي كان المقرر لها 11 مارس الماضى.