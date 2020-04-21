- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تسخر من كورونا بوضع "كمامة" على صورتها في ألبوم قديم.. شاهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة العالمية مادونا، ذكريات أول ألبوم لها يعود إلى ثمانينات القرن الماضي بطريقة طريفة، حيث نشرت مادونا صورة الألبوم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وأجرت مادونا بعض التعديلات على بوستر صورة الألبوم بوضع كمامة على وجهها كطريقة طريفة للتفاعل مع الحدث الأبرز في العالم الآن وهو فيروس كورونا المستجد، وعلقت قائلة: " لا شيء يقارن لأول مرة .. غلاف الألبوم الأول".
وفي وقت سابق، شاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها ومتابعيها بفيديو غريب، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام "البانيو"، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره فى البشرية.
مادونا بالكمامة
وقالت مادونا فى المقطع الذى نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام" "كورونا لا تهتم بمدى ثراءك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هى القصص المدهشة التى يمكنك أن ترويها".
وتابعت مادونا "إنه المعادل العظيم، والفظيع فى الأمرهو أنه جعلنا جميعًا متساوين"، بحسب ما ذكر موقع thewrap.
وكانت مادونا قد ألغيت حفلها فى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ذكرت جريدة Us Today، أن المطربة مادونا التي تبلغ من العمر 61 عاما، ألغيت حفلاتها حيث حذرت فرنسا إقامة الفعاليات التي يزيد فيها الأعداد عن ألف فرد، والتي كان المقرر لها 11 مارس الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تسخر من كورونا بوضع "كمامة" على صورتها في ألبوم قديم.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.