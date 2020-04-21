شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تروج لمسلسل "بـ100 وش" ببوسترات جديدة مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة نيللي كريم لمسلسلها الجديد "بـ100 وش" والذى تقوم ببطولته مع النجم آسر ياسين، والذى ينافس فى موسم رمضان الحالي، بنشر عدد من البوسترات الجديدة، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها "سكر وعمر" قريبا.

ومسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .



آسر ونيللى

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.



بوستر آسر ياسين

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كما قالت النجمة نيللى كريم: "إننا فى الظروف التى نعيش فيها نحتاج إلى طاقة إيجابية"، موضحة سبب تقديم مسلسل "بـ100 وش" فى شهر رمضان، قائلة: "عأوزين نرفه عن الناس ونفرفشهم".



بوستر لنيللى كريم

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "دور ملعبتوش قبل كدة، هو مسلسل لايت كوميدى، هو من الزمالك وأنا من بولاق لما بنتقابل على الكوبرى هنعمل إيه؟".