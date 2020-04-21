ريم البارودي وإيمان حداد في كواليس "جمع سالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة من كواليس مسلسل "جمع سالم"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "البارودي" في الصورة رفقة مخرجة العمل إيمان حداد، وعلقت: "كريمة، مع الأستاذة المخرجة إيمان حداد، جمع سالم رمضان 2020". ويعرض المسلسل على قنوات "شبكة تليفزيون" النهار، ‏ القاهرة والناس، ‏‏art ‎ حكايات، صدى البلد، قناة ‏SBC ‎ السعودية.‏ "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.

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