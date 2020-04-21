في محطة بنزين.. علي ربيع ومصطفى خاطر في كواليس "عمر و دياب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان علي ربيع صورة من كواليس مسلسله "عمر و دياب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر ربيع رفقة مصطفى خاطر، في "محطة بنزين"، وعلق: "يومين بأمر الله وتفرج، انتظرونا مسلسل عمر و دياب، على قناة أون والحياة".
"عمر و دياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.
المسلسل بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحي ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إنتاج شركة سينرجي.
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