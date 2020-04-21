تعرف على القناة العارضة لمسلسل "حب عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت قناة روتانا دراما، عن عرض مسلسل "حب عمري"، بطولة الفنان هيثم شاكر، على شاشاتها في رمضان 2020.
ونشر الحساب الرسمي لقناة روتانا دراما عبر تويتر، البرومو الدعائي، وعلق :"مسلسل حب عمري قريبًا، في رمضان على روتانا دراما".
مسلسل "حب عمري" هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق عام 2017.
"حب عمري" بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، ميدو عادل، منة فضالي، حنان سليمان، سامح الصريطي، أماني كمال، محمد مهران، أحمد كرارة، حمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإنتاج مشترك لشركة جولدن ميديا ، وان واي ، نيو بيكتشرز.
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