فيديو| تأجيل حفل زفاف محمد الشرنوبي.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أجل الفنان محمد الشرنوبي حفل زفافه، على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، الذي كان من المقرر إقامته الشهر المقبل، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال الشرنوبي، خلال لقاءئه في برنامج ""on set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، علي قناة ON، في فقرة حول الأرقام والتواريخ: "اتعرفت على راندا الصيف الماضي صدفة في الساحل الشمالي، وبعدها حصل كلام بينا وبعدين حبينا بعض واتدبسنا".

وأضاف: "10 ديسمبر يوم خطوبتي أنا وراندا، ولكن الفرح هنأجله عشان الظروف اللي إحنا فيها، هو كان المفروض الشهر الجاي، وما فيش تجمعات، ومش هينفع نعمله في ميعاده، هنأجله لحد ما القصة دي تخلص".

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واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وتُعد هذه هى الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

وعرض للشرنوبي مؤخرًا فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، هنادي مهنا، محمد مهران، مي الغيطي، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

كما أحيا الشرنوبي، أمس، حفلا مذاع بدون جمهور، على شاشة "ON، Dmc"، احتفالا بشم النسيم، وشارك في الحفل، المطرب حكيم ومحمود العسيلي ، وتم نقله من على ضفاف النيل من كلوب محمد علي.