نيللي كريم تكشف عن بوستر لمسلسلها "بـ 100 وش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة نيللي كريم عن بوستر جديد لمسلسلها "بـ 100 وش"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت "نيللي" في البوستر رفقة الفنان آسر ياسين، تحمل في يدها "مسدس"، وعلقت: "رمضان 2020".
مسلسل "بـ 100 وش"، كان يحمل اسم "النصابين"، ويشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب
ومن المقرر عرض المسلسل على شبكة تليفزيون الحياة، في أول أيام شهر رمضان الكريم.
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