برومو "رامز مجنون رسمي" يصل لـ 4.2 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصد البرومو الأول لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرضته الصفحة الرسمية لشبكة قنواتMBC مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للإعلان عن عرض حلقات البرنامج حصرياً عبر شاشتها خلال شهر رمضان ما يقرب من 4.2 مليون مشاهدة منذ طرحه في الساعة الخامسة من مساء "الإثنين" وبعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على عرضه.

وقد أثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما تضمنه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين يقعوا في فخ رامز.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة ومنهم، نبيلة عبيد، وغادة عادل، ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وعبد الباسط حمودة، وباسم ياخور، وعلي معلول، وطارق حامد، وفيفي عبده، ومحي إسماعيل، وحسن شاكوش، والعديد من النجوم الآخرين.