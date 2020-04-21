بالفيديو.. مها أحمد تعلن انضمام ابنيها لـ "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، انضمام ابنيها أحمد وعادل، لـ "تيك توك".
وظهر في الفيديو نجلها "عادل" وهو يقبل شقيقه "أحمد"، قائلا: "عم الدنيا".
بينما علقت "مها" على الفيديو: "ما شاء الله أحمد وعادل أول مرة يعملوا تيك توك مع بعض، أحلى تيك توك ده ولا إيه، ربنا يخليكوا لبعض".
يذكر أن آخر أعمال مها أحمد، مسلسل "رسايل" وهو من بطولة مي عز الدين، أحمد حاتم، عبدالرحمن أبو زهرة، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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