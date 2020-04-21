محمد سامي بصحبة نور: "بطلة مسلسلي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة الفنانة اللبنانية نور. وعلق: "مع بطلة مسلسلي القمر نور، مسلسل البرنس رمضان 2020". مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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