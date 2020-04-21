4 صور جديدة من فيلم كريستوفر نولان الجديد المنتظر Tenet

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من توقف حركة الإنتاج، بسبب فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، ألا أنه تم تسريب 4 صور جديدة من فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الجديد Tenet، العمل الذى من المقرر أن يصل دور العرض فى 17 يوليو المقبل، ولم يعلن إلى الآن أى تغييرات حول تأجيل موعد طرحه، أو إطلاقه على أى من منصات البث، وكان قد أكد نولان لا ينوى طرح فيلمه الجديد المنتظر، Tenet، على أى من منصات البث، بالرغم من ما يحدث فى العالم من غلق لـ دور العرض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " heroichollywood".
Tenet
Tenet
فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.
Tenet
Tenet
وصرح نولان "عندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا من جديد، ستكون أقوى من أي وقت مضى، كما أن الأفلان ستقوم بتعزيز الاتصال المباشر بين العالم، بعد هذا الانقطاع الذى لا نعلم إلى أى مدى سيطول، كما يساهم بالمليارات في رفع لاقتصاد، نحن لا ندين بها فقط إلى 150 ألف عامل في هذه الصناعة الأمريكية، ولكننا مدينون لأنفسنا، حيث أننا نحتاج إلى ما يمكن أن تقدمه لنا الأفلام".
وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والسفر عبر الزمن والتطور.
وبحسب صحيفة worldofreel فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الافلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية فى حال تغير رؤية المخرج فيما بعد.
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