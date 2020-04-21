حنان الترك تثير الجدل على تويتر بعد تصريح :"ارجوكوا احذفوا كل أفلامي قبل الحجاب"

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية وكانت سببا في وضع الفنانة المعتزلة حنان ترك في صدارة مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تفاجئ الجميع بتغريدة عبر حساب يحمل أسم حنان ترك قالت من خلاله "ارجوكو احذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا".

ولكن حساب حنان ترك الموثق لم تظهر عليه هذه التغريدة تماما، وكان أخر ما نشر تغريدات أخري ليس لها أي علاقة بالحجاب والفن، وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي توضيح الأمر والتأكيد علي أن هذا الحساب مزيف ولم يكن الحساب الرسمي لها.

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يشار إلي أن الفنانة حنان ترك قد قررت أرتداء الحجاب في عام 2006 عندما فقدمت مسلسل ولاد الشوارع الذي ظهر به الفنان محمد رمضان كأول عمل درامي له، وبعدها قدمت مجموعة من الأعمال بالحجاب من بينهم نونة المأذونة والأخت تريز وهانم بنت باشا، وكان أخر أعمالها فيلم المصلحة مع أحمد السقا وأحمد عز وأحمد السعدني وبعدها قررت إعتزال الفن تماما، وخلال الأشهر القليلة الماضية اعلنت عن عودتها لتقديم أحد الأعمال الفنية الكرتونية .