الكشف عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد اجرائه عملية قلب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:52 صباحاً - كشفت الاستخبارات الأميركية عن تدهور الحالة الصحيلة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد خضوعه لعملية جراحية.

وبحسب سي إن إن الأميركية فإن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون ، في خطر شديد بعد الجراحة، وفقا لمسؤول أميركي على علم مباشر.

وغاب كيم مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل، مما أثار تكهنات حول سلامته. وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

ولم تقدم المصادر الاستخباراتية أي إضافات حول وضعه الصحي ومحل إقامته.