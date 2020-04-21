راندا البحيري في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة راندا البحيري، لجلسة تصوير جديدة، استوحت اإطلالتها خلالها من اللون الذهبي، مرتدية فستان ملكي، من تصوير "الفوتو جرافر" سامح سليم، وميكب سما صفوت، وفستان ضياء مزيد، وشعر محمود عصام.

وظهرت راندا خلال جلسة التصوير بفستان ملكي طويل يميل للون الذهبي، مطرز باللون الفضي.

وتعيش الفنانة راندا البحيرى، فى الفترة الحالية، حالة من الانتعاشة الفنية، خصوصًا فى السينما، إذ تنتظر طرح 3 أفلام وهى: باركود 615، وأسوار عالية، وخان تيولا، بجانب تجهيزاتها لفيلمي ساحر النساء، والجزء الثاني من فيلم أوقات فراغ.

أما في الدراما، نجحت فى تقديمها لشخصية "زينة" بمسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وفي الفترة الحالية تعكف راندا البحيري على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "ولاد امبابة"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020، والذي تشارك فيه مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم: فريدة سيف النصر، وسعد الصغير، ومصطفى أبو سريع، وشمس، وأبو الليف، ومحمد شيبا، وريكو.

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وتجسد راندا خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى إلهام" تقع فى حب الفنان مصطفى أبوسريع، الذى يجسد شخصية ابن الفنانة فريدة سيف النصر "إمبابة".

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