تعليق صارم من درة حول ارتباطها برجل الأعمال هاني سعد

القاهرة - لايف ستايل
خرجت الفنانة درة عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد.
وقالت درة في تصريحات تليفزيونية: إن حياتي الشخصية ملكا لي ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد .
وأضافت درة قائلة : في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها.
يذكر أن انتشرت في الفترة الماضية عدد من الشائعات التي تفيد بوجود ارتباط بين درة وهاني سعد وخاصة بعد تبادل رسائل رومانسية عبر انستجرام.
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