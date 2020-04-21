شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام وتنتهى مادلين طبر من تصوير دورها فى " القمر أخر الدنيا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي الفنانة مادلين طبر من تصوير دورها في مسلسل "القمر أخر الدنيا" بعد 5 أيام تصوير، حيث تجسد فى العمل دور "فايزة" وهي زوجه لسفير سابق يغضب من ابنته التي تجسد دورها ساندى وذلك لأنها تزوجت بدون موافقته، وتقدم مادلين دور الأم الحنونة لساندي وزوجة السفير صبري عبد المنعم التي تحاول تقريب وجهات النظر بين الزوج الكبير في السن وبين ابنته.

ويشارك عمرو عابد بدور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل فى الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفى المساء يعمل سائق بشركة خاصة ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهى اختفاء الأم ويبدأ الأخوة الثلاثة فى البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يتقربون فيما بينهم بشكل أكبر،

مسلسل "القمر أخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .

من أخر آعمال المخرج تامر حمزة في عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل.

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