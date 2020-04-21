شكرا لقرائتكم خبر عن "التّقارب ليس كما كان".. هكذا تحدثت أصالة عن حفلها أون لاين بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة أصالة عن حفلها أون لاين، احتفالاً بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وقالت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع انستجرام:" لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت .. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء القادم .. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافيه وطمأنينه وسلام أصاله".



أصالة

يشار إلى أن جمهور "الأون لاين" على موعد مع الفنانة أصالة فى حفل غنائى مميز احتفالاً بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء على الصفحة الرسمية للفنانة اصالة، يأتى هذا الحفل اهداءً من إصالة لجمهورها العريق فى مصر والشرق الأوسط لتشاركهم أولى ليالى رمضان.

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وقررت الفنانة أصالة أن يذاع هذا الحفل أون لاين نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

ستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل بغناء أشهر أغاني رمضان ومجموعة من أشهر الأغانى الرمضانية، وستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل من بيتها وسط عائلتها.

كما أعلنت الفنانة أصالة التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا، والحفل من تنظيم شركة POD .