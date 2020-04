شكرا لقرائتكم خبر عن Universal تستعد للعمل على فيلم جديد يطرح تحت اسم Dan and Sam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المخرجة اليابانية هيكاري أنها تستعد لـ إخراج الفيلم الجديد Dan and Sam، المستوحى من الرواية المصورة بيكادور، من تأليف مارك واتسون وأوليفر هارود، التى طرحت عام 2015، على أن يدور العمل الجديد فى إطار رومانسية ودراما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter "، العمل الجديد سيقوم بـ كتابته مولي سميث ميتزلر ، الذي قام بـكتابة كل من Shameless و Orange is the New Black، على أن تقوم شركة Universal بـ إنتاج العمل الجديد.

سينتج مارك بلات وآدم سيجل من خلال شركة مارك بلات للإنتاج العالمية إلى جانب بريان كافانو جونز وفريد ​​بيرجر، اللذين سينتجا من خلال Automatik Entertainment.

سيدور فيلم Dan and Sam، حول زوجين شابين يمتلكان كل شيء، حتى تموت المرأة "سام" بشكل غير متوقع، لـ يكتشف دان، أن الحب يتجاوز العالم المادي عندما يُسمح لـ Sam بزيارته ليلة واحدة في السنة، ولكنه يستمر فى فعل ذلك إلى أن يقع فى حب أمرأة أخرى.

هيكاري، التي تنحدر من اليابان، كتبت وأخرجت وشاركت في إنتاج 37 Seconds ، والتي كانت أول ظهور لها والتي فازت بجائزتين في برلين، بما في ذلك جائزة باناراما للجمهور، تم عرضه على الشاشة في مهرجان Tribeca السينمائي ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي مع حصول Netflix على الفيلم وإصداره في وقت سابق من هذا العام.

كما وقع اختيار شركة Universal Pictures على المخرج ستيفن ويليامز، لإخراج فيلم الرعب الجديد Don’t Go in the Water، الذى كان قد قام بـ إخراج مسلسل Watchmen الذى يعرض على شبكة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الفيلم الجديد من كتابة بيتر جافني، ووصف الفيلم بأنه وحشى، على أن ينتج شون ليفي ودان ليفين العمل لـ حساب شركة Laps Entertainment، إلى جانب آدم كولبرينر لـ شركة Lit Entertainment.

على الرغم من إيقاف الإنتاج في جميع أنحاء المدينة إلى أجل غير مسمى، إلا أن الاستوديوهات لا تزال تعمل على إضافة مشاريع إلى قوائمها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعيين الكتاب والمخرجين لتطوير الملكية الفكرية.

ويليامز، اكتشفه في الأصل المخرج جي جي. أبرامز، حيث عمل معه كـ منتج مساعد في مسلسل "Lost"، بالإضافة إلى إعماله مثل "Ray Donovan" الذى يعرض على شبكة Showtime و "The Walking Dead" الذى يعضر على شبكة AMC.