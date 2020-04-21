ريهام عبد الحكيم تستعد لطرح ألبوم ديني في رمضان

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لطرح ميني ألبوم يضم أغاني دينية، إجتماعية، أول أيام شهر رمضان الكريم. ونشرت "ريهام" الصورة الدعائية للألبوم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وعلقت، قائلة: " انتظروني قريبًا في ميني ألبوم ديني اجتماعي جديد "إعمل اللي عليك"، ويضم الألبوم مجموعة أغاني..

كلمات: أحمد شتا & أحمد عبد المنعم

ألحان: وليد منير

توزيع: مودي منير

هندسه صوتيه: أسامه كمال & إسلام غلاب

توزيع الألبوم: شركة Scene Productions هيثم عبد العزيز شاكر

إشراف فني: وليد منير

Stylist: shaimaa elhusseny

Photo credit: michael saweres

MUA: san zii ". إسلام غلابتوزيع الألبوم: شركة Scene Productions هيثم عبد العزيز شاكرإشراف فني: وليد منيرStylist: shaimaa elhussenyPhoto credit: michael saweresMUA: san zii ". Advertisements وفي نفس السياق، روج الملحن الكبير وليد منير للألبوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً :" وده عمل مهم جدا..ميني البوم..بصوت الفنانه الكبيره ريهام عبد الحكيم.في رمضان بمجموعه اعمال هادفه هتسمعوا حاجه تبسطكوا وتحسوها...مع شركه ..اي.فاز..هيثم عبد العزيز شاكر..شكرا كل فريق العمل ". الحكيم.في رمضان بمجموعه اعمال هادفه هتسمعوا حاجه تبسطكوا وتحسوها...مع شركه ..اي.فاز..هيثم عبد العزيز شاكر..شكرا كل فريق العمل ". تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لطرح ميني ألبوم يضم أغاني دينية، إجتماعية، أول أيام شهر رمضان الكريم. ويتضمن الألبوم ٥ اغاني منها: " اعمل اللي عليك، احلي دعوه، لو حد ظلمك ". الألبوم من كلمات احمد عبد المنعم، أحمد شتا، ألحان وليد منير، وتوزيع مودي منير، ومكساج اسامه كمال، إسلام غلاب، وتوزيع شركه اي فاز، وإشراف عام هيثم عبد العزيز شاكر.

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