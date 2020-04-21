شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: لا أهتم بالموضة لكن أعشق تنسيق الملابس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وعن ملابسها في فيلم ٣٠سنة قالت ، كانت الملابس كئيبة وأمتازت بألوانها الداكنة مثل الأسود أو النبيتي ، والدور هو الذي فرض ذلك ، فكانت فتاة مطلقة كل عائلتها تعمل في السلاح ، فكان لابد من ظهورها بشكل غامض وكئيب ، أما مسلسل تحت السيطرة كانت طالبة حرة علي طبيعتها ، لذا فرضت الشخصية أيضا ملابس معينة ، وشعر مموج ، بعكس شخصية فيلم الضيف ، التي كانت متحفظة وملابسها كلاسيكية ولكنها حديثة .
وأضافت جميلة ، لم أقدم أعمالا كثيرة لأنني أرفض الكثير من الأعمال التي لم أشعر بها ، فأنا أسير وراء إحساسي بشكل كبير ، وأنا شخصية منظمة ولكن ببهومية ، وأتمني أن أعود للرقص مرة أخري من خلال أحد الأعمال التلفزيونية .
وأسترسلت ، قدمت فيلم سبع البورمبة ، بعد فيلم الضيف ، وكان الدورين عكس بعض تماما ، ففي الضيف كانت شخصية جادة للغاية ، أما سبع البرومبة فيلم كوميدي رومانسي ، وشعرت أنه يشبه الأفلام الأبيض والأسود التي كان يقدمها شادية وصلاح ذو الفقار .
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