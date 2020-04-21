شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم: نفتقد الأفلام الميوزيكل فى مصر ولدينا العديد من المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الفنانة هند عبد الحليم خلال لقاءها في برنامج It’s show time ، المذاع علي قناة CBC ، أنها كانت بصدد عمل مشروع غنائي خاص بها عملت عليه منذ عام ، ولكنه لم يكتمل وذلك لأن الغناء يحتاج إلي تركيز كبير فرأت تأجيله لحين أن تتفرغ له .

وأضافت هند ، يختلف إستخدام الغناء في الأفلام والمسلسلات اليوم عن ذي قبل ، ففي العهد السابق كان لابد من وجود إسكتش غنائي وأغنية خاصة بالعمل أما الآن فلم يعد هناك اهتمام بذلك ، ومن الممكن أن يكون السبب هو اختلاف الزمن ، وعصر السرعة الذي نعيش فيه الآن.

Advertisements

وتابعت قائلة نحن نفتقد في الدراما المصرية الأفلام الميوزيكل ، فبالطبع تلك الأنواع ستكون نقلة في الدراما المصرية ، خاصة أننا نمتلك الكثير من المواهب القادرة علي تقديم هذا النوع من الأفلام .

الجدير بالذكر أن هند عبد الحليم ممثلة ومغنية مصرية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة في عام 1993، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية ، منها الاب الروحي ، بنات سوبر مان ، فوق مستوي الشبهات ، اختيار اجباري .