شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم: نفتقد الأفلام الميوزيكل فى مصر ولدينا العديد من المواهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت هند ، يختلف إستخدام الغناء في الأفلام والمسلسلات اليوم عن ذي قبل ، ففي العهد السابق كان لابد من وجود إسكتش غنائي وأغنية خاصة بالعمل أما الآن فلم يعد هناك اهتمام بذلك ، ومن الممكن أن يكون السبب هو اختلاف الزمن ، وعصر السرعة الذي نعيش فيه الآن.
وتابعت قائلة نحن نفتقد في الدراما المصرية الأفلام الميوزيكل ، فبالطبع تلك الأنواع ستكون نقلة في الدراما المصرية ، خاصة أننا نمتلك الكثير من المواهب القادرة علي تقديم هذا النوع من الأفلام .
الجدير بالذكر أن هند عبد الحليم ممثلة ومغنية مصرية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة في عام 1993، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية ، منها الاب الروحي ، بنات سوبر مان ، فوق مستوي الشبهات ، اختيار اجباري .
كانت هذه تفاصيل خبر هند عبد الحليم: نفتقد الأفلام الميوزيكل فى مصر ولدينا العديد من المواهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.