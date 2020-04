علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة: “٥ بدولار.. راح ملح الحبيب !”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:54 صباحاً - أثارت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، الجدل بتغريدة ساخرة نشرتها عبر حسابها على تويتر.

وكتبت علا الفارس في تغريدتها: “٥ بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب” دون ان تحدد ماذا تقصد بالتحديد غير ان التعليقات الغاضبة انهالت عليها حيث اعتبر عدد كبير من الناشطين، خاصة السعوديين، انها تسخر من انهيار اسعار النفط.

بدورها علقت علا الفارس على التعليقات الغاضبة مؤكدة انها لم تكن تقصد ما فُهم من تغريدتها وقالت: “عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب / لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم.. هذا العالم مساحة للتعبير المحتر.. Take it easy … ترا over وضعكم”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/OlaAlfares/status/1252375775103205379?ref_src=twsrc%5Etfw