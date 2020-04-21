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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:54 صباحاً - يعرف الفنان المصري احمد الفيشاوى بصوره الجريئة التي يظهر فيها مع زوجته ندى الكامل حيث لا يتردد على تقبيلها امام الكاميرات.
وقد نشر الفيشاوي صورتين جديدتين له مع زوجته بمناسبة مرور سنتين على تعارفهما ظهر في احدها وهي يقبلها على خدها وعلق كاتبا ” زي انهارده شوفتك من سنتين
بحبك جدآ “.
يذكر ان احمد الفيشاوي تزوج عدة مرات كان اخرها من ندى الكامل في يوليو 2018 وكان قد ظهر معها للمرة الاولى ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد الفيشاوي مقبلا زوجته: “زي أنهارده شوفتك من سنتين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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